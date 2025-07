Israël: 'Nederland ruilt vriendschap in voor openlijke vijandschap'

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar heeft in een gesprek met de Nederlandse ambassadeur gezegd het te betreuren dat Nederland ervoor kiest om een "langdurige vriendschap met Israël in te ruilen voor openlijke vijandschap". Israël had de ambassadeur ontboden nadat Nederland had aangekondigd inreisverboden te willen opleggen aan de extremistische ministers Itamar Ben-Gvir (Nationale Veiligheid) en Bezalel Smotrich (Financiën).

In een verklaring schrijft Saar dat hij ambassadeur Marriët Schuurman heeft verteld dat Nederland een Israëlische tegenreactie kan verwachten.

Verder zei Saar dat de Nederlandse regering met de maatregel tegen Israël "het antisemitisme in Nederland voedt", en verwees daarbij naar de rellen in Amsterdam in november vorig jaar na de voetbalwedstrijd van Ajax tegen de Israëlische club Maccabi Tel Aviv. Ook zei hij Nederland "succes" te wensen in de "toekomstige confrontaties met radicale islamitische elementen die zich hebben geworteld in het land".

Vorige maand deden 150.000 mensen mee aan het Rode Lijn-protest tegen het geweld in Gaza:

0:59 Hoge opkomst van 150.000 actievoerders bij Gaza-demonstratie

Saar zei ook dat de druk zich juist op Hamas moet richten en dat een poging om verandering teweeg te brengen in het Israëlische beleid "gedoemd is om te mislukken". Ook zegt hij dat dergelijke stappen tegen Israël de kansen op een bestand in Gaza alleen maar kleiner maken.

Volgens Saar is de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp zich "zeer bewust van de significante stappen die Israël heeft gezet op humanitair gebied". De maatregelen tegen Israël tonen volgens Saar aan dat er "geen enkel verband bestaat tussen de realiteit ter plaatse en het beleid van de Nederlandse regering".

Veldkamp kondigde de maatregelen tegen de Israëlische ministers maandag aan. De Tweede Kamer onderbreekt het reces voor een commissiedebat over de humanitaire situatie in Gaza, waar sinds het uitbreken van de oorlog in oktober 2023 al meer dan 60.000 doden zijn gevallen.

ANP