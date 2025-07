Kabinet neemt maatregelen tegen Israël als hulp Gaza tekortschiet

Het demissionaire kabinet neemt eigen maatregelen tegen Israël als dat land zich niet houdt aan afspraken over het toelaten van humanitaire hulp in de Gazastrook. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van De Telegraaf. Het besluit komt na overleg tussen de top van het kabinet en buitenlandminister Caspar Veldkamp in het Catshuis.

EU-diplomaten buigen zich dinsdag in Brussel over de vraag of Israël zich houdt aan afspraken over het toestaan van veel meer hulp aan de hongerende Palestijnse bevolking. De kans op een positief oordeel wordt klein geacht.

Omdat de lidstaten het tot dusver niet eens konden worden over gezamenlijke sancties, treft Nederland nu zelf maatregelen. Details over deze maatregelen om de druk op Israël op te voeren, komen te staan in een brief die maandagavond naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Pro-Palestina-demonstranten lieten afgelopen week luidkeels van zich horen. Op diverse treinstations in ons land verzamelden ze zich, soms in grote getalen, om te demonstreren tegen de hongersnood in Gaza. In totaal ging het om enkele duizenden demonstranten.

1:07 Palestinademonstranten voeren actie op stations om hongersnood Gaza

Schoof belt met Israëlische president

Demissionair premier Schoof laat maandagavond op X weten dat er extra overleg is geweest met de vicepremiers en de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie over "de catastrofale situatie in Gaza". Namens het demissionaire kabinet noemt hij een duidelijk streven: "de mensen in Gaza moeten onmiddellijk ongehinderde en veilige toegang krijgen tot humanitaire hulp."

Die boodschap heeft Schoof maandagavond ook telefonisch overgebracht aan de Israëlische president Yitzhak Herzog. Daarnaast wordt ook Hamas opgeroepen om "volledige medewerking te geven aan humanitaire steun voor de noodlijdende bevolking van Gaza."

In zijn bericht op X benoemt Schoof welke sancties Nederland zal opleggen als dinsdag blijkt dat Israël gemaakte afspraken niet is nagekomen.

