Vier Nederlanders van Gaza-vloot zijn weg uit Israël

Vier Nederlandse deelnemers aan de actievloot Global Sumud Flotilla zijn zondagmiddag vertrokken uit Israël, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken op X. Ze vliegen naar Madrid, waar ze worden opgevangen door medewerkers van de Nederlandse ambassade. "We zetten ons in om ook de andere Nederlanders snel veilig thuis te krijgen", aldus het ministerie.

De Nederlandse afvaardiging op de vloot, die aandacht voor de situatie in Gaza wilde, bestond uit zestien mensen. Zes van hen hebben geen Nederlands paspoort. De boten werden donderdag door Israël onderschept.

Tien Nederlanders die deelnamen aan de activistenvloot naar Gaza werden vastgezet in de Ketziot-gevangenis in de Negev-woestijn in het zuiden van Israël:

0:57 Nederlanders opgepakt bij Israëlische onderschepping Gaza-vloot

De vloot zei hulpgoederen zoals babymelkpoeder en pasta naar Gaza te willen brengen, maar volgens Israëlische autoriteiten werden er amper hulpgoederen op de boten gevonden. De boten werden in de nacht van woensdag op donderdag door Israël onderschept. In totaal arresteerde Israël meer dan 450 activisten. Eerder werden al onder anderen Italiaanse, Spaanse, Turkse en Amerikaanse actievoerders uitgezet.

Hart van Nederland/ANP