Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Meeste speelzand voldoet aan asbestnorm, vijf producten uit handel

Meeste speelzand voldoet aan asbestnorm, vijf producten uit handel

Waarschuwen

Vandaag, 12:58

Link gekopieerd

Het meeste speelzand voldoet aan de norm voor de hoeveelheid asbest die erin mag zitten. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In 65 van de 99 onderzochte producten is geen asbest aangetroffen.

In 29 producten werd een heel kleine hoeveelheid asbest gevonden, minder dan de wettelijke limiet van 0,1 procent. In vijf producten zat tussen de 0,15 en 0,42 procent asbest. Die producten mogen niet meer worden verkocht. Ongeveer tien producten worden nog onderzocht.

De NVWA en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwachten over enkele weken meer duidelijkheid te kunnen geven over de gezondheidsrisico's van spelen met zand dat asbest bevat.

Uit de handel gehaald

De afgelopen tijd werden verschillende soorten speel- en knutselzand uit de handel gehaald, nadat laboratoriumonderzoek in opdracht van het AD sporen van asbest had aangetoond. Asbest kan bij inademing leiden tot een verhoogd risico op kanker.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo van Hart van Nederland:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Door ANP

Lees ook

Asbest in speelzand uitgelegd: dit weten we nu over de risico's
Asbest in speelzand uitgelegd: dit weten we nu over de risico's
Opnieuw terugroepactie na vondst asbest: TK Maxx roept dit speelgoedfiguurtje terug
Opnieuw terugroepactie na vondst asbest: TK Maxx roept dit speelgoedfiguurtje terug
Staatssecretaris waarschuwt: gebruik speelzand voorlopig niet
Staatssecretaris waarschuwt: gebruik speelzand voorlopig niet
Opnieuw asbest gevonden in speelzand voor kinderen, product teruggeroepen
Opnieuw asbest gevonden in speelzand voor kinderen, product teruggeroepen
HEMA roept speelzand terug na vondst asbest
HEMA roept speelzand terug na vondst asbest
Asbest in speelgoed: opnieuw waarschuwing voor gevaarlijk zand
Asbest in speelgoed: opnieuw waarschuwing voor gevaarlijk zand
'Extra gevaarlijke asbestvariant aangetroffen in speelzand voor kinderen'
'Extra gevaarlijke asbestvariant aangetroffen in speelzand voor kinderen'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.