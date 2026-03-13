Meeste speelzand voldoet aan asbestnorm, vijf producten uit handel

Het meeste speelzand voldoet aan de norm voor de hoeveelheid asbest die erin mag zitten. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In 65 van de 99 onderzochte producten is geen asbest aangetroffen.

In 29 producten werd een heel kleine hoeveelheid asbest gevonden, minder dan de wettelijke limiet van 0,1 procent. In vijf producten zat tussen de 0,15 en 0,42 procent asbest. Die producten mogen niet meer worden verkocht. Ongeveer tien producten worden nog onderzocht.

De NVWA en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwachten over enkele weken meer duidelijkheid te kunnen geven over de gezondheidsrisico's van spelen met zand dat asbest bevat.

Uit de handel gehaald

De afgelopen tijd werden verschillende soorten speel- en knutselzand uit de handel gehaald, nadat laboratoriumonderzoek in opdracht van het AD sporen van asbest had aangetoond. Asbest kan bij inademing leiden tot een verhoogd risico op kanker.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo van Hart van Nederland: