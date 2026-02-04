'Extra gevaarlijke asbestvariant aangetroffen in speelzand voor kinderen'

In speelzand voor kinderen is asbest aangetroffen. Meerdere producten die in Nederland te koop waren, zijn besmet met de kankerverwekkende vezels, blijkt uit onderzoek van het AD. Het is nog niet duidelijk hoe groot het risico is voor kinderen die met het zand hebben gespeeld.

De onderzoeksredactie van het AD liet twaalf producten met speelzand in een laboratorium onderzoeken. In zes van die exemplaren werd asbest gevonden. Deze waren afkomstig van Top1Toys, Bol.com, Amazon, AliExpress en groothandel Koppen Speelgoed. Het gaat om zandtafels en speelgoed om zandkunst en schilderijen mee te maken. Andere winkels verkopen soms dezelfde producten.

Het inademen van asbest brengt grote gezondheidsrisico's met zich mee, weten ook bewoners van Renkum:

2:21 Geluidsoverlast, trillingen, stof en nu ook asbest: bewoners Renkum maken zich zorgen

Extra gevaarlijke asbestvariant

Het aangetroffen asbest is vooral niet-hechtgebonden tremoliet, een soort die nog gevaarlijker is dan de meest voorkomende 'witte asbest'. Decennia nadat je de vezels hebt ingeademd, kun je longkanker of asbestkanker krijgen. Hoe groot het risico is voor kinderen die met het zand hebben gespeeld, is vooralsnog moeilijk te zeggen.

Het Expertisecentrum Asbest & Vezels reageert geschrokken. "Dit is echt heel ernstig. In de bouw zou dit materiaal door mannen in witte pakken moeten worden opgeruimd", aldus David de Vreede. In sommige producten zat 2 tot 5 procent asbest in niet-hechtgebonden staat. "Dat is echt heel veel en kan gemakkelijk worden ingeademd."