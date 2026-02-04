Volg Hart van Nederland
'Extra gevaarlijke asbestvariant aangetroffen in speelzand voor kinderen'

Zorg

Vandaag, 19:45 - Update: 1 uur geleden

In speelzand voor kinderen is asbest aangetroffen. Meerdere producten die in Nederland te koop waren, zijn besmet met de kankerverwekkende vezels, blijkt uit onderzoek van het AD. Het is nog niet duidelijk hoe groot het risico is voor kinderen die met het zand hebben gespeeld.

De onderzoeksredactie van het AD liet twaalf producten met speelzand in een laboratorium onderzoeken. In zes van die exemplaren werd asbest gevonden. Deze waren afkomstig van Top1Toys, Bol.com, Amazon, AliExpress en groothandel Koppen Speelgoed. Het gaat om zandtafels en speelgoed om zandkunst en schilderijen mee te maken. Andere winkels verkopen soms dezelfde producten.

Het inademen van asbest brengt grote gezondheidsrisico's met zich mee, weten ook bewoners van Renkum:

Geluidsoverlast, trillingen, stof en nu ook asbest: bewoners Renkum maken zich zorgen
2:21

Geluidsoverlast, trillingen, stof en nu ook asbest: bewoners Renkum maken zich zorgen

Extra gevaarlijke asbestvariant

Het aangetroffen asbest is vooral niet-hechtgebonden tremoliet, een soort die nog gevaarlijker is dan de meest voorkomende 'witte asbest'. Decennia nadat je de vezels hebt ingeademd, kun je longkanker of asbestkanker krijgen. Hoe groot het risico is voor kinderen die met het zand hebben gespeeld, is vooralsnog moeilijk te zeggen.

Het Expertisecentrum Asbest & Vezels reageert geschrokken. "Dit is echt heel ernstig. In de bouw zou dit materiaal door mannen in witte pakken moeten worden opgeruimd", aldus David de Vreede. In sommige producten zat 2 tot 5 procent asbest in niet-hechtgebonden staat. "Dat is echt heel veel en kan gemakkelijk worden ingeademd."

Reactie NVWA op bevindingen van het AD:

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zegt niet te kunnen optreden "op basis van bevindingen van het AD" over asbest in speelzand voor kinderen, laat de toezichthouder woensdag weten. De krant meldde eerder woensdag dat meerdere soorten speelzand die in Nederland te koop waren, besmet zijn met "de kankerverwekkende vezels".

Behalve dat de NVWA zegt niet te kunnen optreden, zegt de waakhond ook niet te kunnen inschatten of er sprake is van een risico en hoe groot dat risico dan is. "Daarvoor is een risicobeoordeling nodig. Zoals dat destijds ook is gebeurd met mogelijke aanwezigheid van asbest in cosmetische producten (voor kinderen). Zo'n beoordeling kost tijd", laat een woordvoerder weten.

De NVWA bevestigt berichtgeving door het AD dat de toezichthouder zelf ook bezig is met een onderzoek naar speelzand. De NVWA zegt dat er in speelgoed geen asbest mag zitten en dat fabrikanten zo'n product van de markt moeten halen als het niet aan de wet voldoet.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

