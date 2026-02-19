Volg Hart van Nederland
HEMA roept speelzand terug na vondst asbest

HEMA roept speelzand terug na vondst asbest

Terugroepactie

Vandaag, 19:54

HEMA roept klanten op om speel- en knutselzand terug te brengen naar de winkel. In het product zit mogelijk asbest. "Na extra onderzoek is gebleken dat in minimaal één buisje van de producten asbest is aangetroffen", meldt de HEMA op de website.

Het gaat om knutselzakken met roze en paars zand, met groen en blauw zand, 'zandstrooiers 6 stuks', de 'zandcreaties magneten' en de 'zandcreaties kaarten'. Een deel daarvan is tot vorige week woensdag verkocht. HEMA haalt alle speelzandartikelen uit voorzorg terug.

Terugroepactie in verband met asbest in speelzand HEMA. Beeld: HEMA

Terugroepactie in verband met asbest in speelzand HEMA. Beeld: HEMA

Longkanker

Eerder riepen Action en Top1Toys ook al speelgoed met zand terug. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt speelzand. Het AD concludeerde op basis van eigen onderzoek dat er asbest in diverse producten zat. Ingeademde asbestvezels kunnen op lange termijn ziekten zoals longkanker veroorzaken.

Wat kun je doen als een product dat je hebt aangeschaft wordt teruggeroepen?

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Door ANP

