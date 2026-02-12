Nog in veel meer speelgoed asbest gevonden, producten nog altijd te koop

Nederlandse laboratoria vinden in steeds meer speelzand asbest, meldt het AD. Ook in plakkerig zand, het zogenaamde 'magische' zand, is het inmiddels meermaals aangetroffen. Opgeteld hebben de labs al in minstens 25 monsters asbest aangetroffen. Maar nog altijd is er niets officieel van de markt gehaald.

Het inademen van asbest brengt grote gezondheidsrisico's met zich mee, weten ook bewoners van Renkum:

Volop tests gedaan

Uit een rondgang langs geaccrediteerde asbestlaboratoria blijkt dat er volop zand getest wordt. Particulieren, bedrijven, kinderdagverblijven en scholen zijn op zoek naar meer zekerheid. Sommige labs hebben in het aangeleverde zand nog geen asbest aangetroffen, andere labs juist in meerdere producten.

In tot 35 procent van monsters asbest aangetroffen

SGS Search, een grote speler, kreeg in eerste instantie vooral magisch zand onder de microscoop. Dat is plakkerig zand, dat niet meteen uit elkaar valt. "Tot nu toe hebben we in ongeveer 30 tot 35 procent van die monsters asbest aangetroffen", zegt Bob Vijge van SGS Search.