Terugroepactie Action na asbestvondst in rekbare speelgoedfiguren

Terugroepactie

Vandaag, 19:44 - Update: 4 uur geleden

Na de vondst van asbest in speelzand en 'magisch' zand, zijn er nu ook resten van die stof aangetroffen in de Stretch Squad-figuren van Action. De kleurrijke poppetjes, die kinderen kunnen uitrekken, worden daarom door de budgetketen teruggeroepen. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug en worden opgeroepen het product niet te gebruiken.

Het gaat in eerste instantie om figurensets die zijn verkocht tussen 22 april 2024 en 13 februari 2026. Het betreft de producten met artikelnummer 3209338 en 3202066. De sporen van asbest zitten in de vulling van de poppetjes en kunnen een gezondheidsrisico vormen als het speelgoed kapotgaat en de vulling vrijkomt.

Beeld: Action

Of er ook asbest zit in los verkochte figuren, wordt nog onderzocht, meldt Action op hun website. Het speelgoed wordt uit voorzorg teruggeroepen. Klanten die het product terugbrengen krijgen het aankoopbedrag terug, ook als je er geen bonnetje meer van hebt.

Wat kan je doen als een product dat je hebt aangeschaft wordt teruggeroepen?

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
Door Jamie van Velzen

