Asbest in speelgoed: opnieuw waarschuwing voor gevaarlijk zand

Top1Toys en Marskramer waarschuwen voor het knutselproduct Creafun Zand Schilderen Boerderij. Het speelgoed kan asbest bevatten en dat kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Asbest is een gevaarlijke stof. Wanneer vezels worden ingeademd, kan dat op lange termijn grote schade aan de gezondheid aanrichten. Om risico's te voorkomen, mag dit product niet meer worden gebruikt.

Benieuwd wat je moet doen bij een terugroepactie? Dat leggen we voor je uit in deze video:

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Wat moet je doen?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert dringend om het product niet meer te gebruiken als je het in huis hebt. Je kunt het terugbrengen naar de winkel waar je het hebt gekocht of retourneren aan CCG Companies BV.

Opvallend is dat asbest de laatste tijd vaker wordt aangetroffen in speelgoed. Zo meldde het AD vorige week dat Nederlandse laboratoria in steeds meer speelzand en zogenoemd 'magisch' zand asbest vinden.