Opnieuw terugroepactie na vondst asbest: TK Maxx roept deze speelgoedfiguurtje terug

Terugroepactie

Vandaag, 12:41 - Update: 54 minuten geleden

Winkelketen TK Maxx waarschuwt voor het Stretch Squad-speelgoedfiguurtje. In dit kinderspeelgoed kunnen sporen van asbest zitten.

De 'zandachtige vulling' van het figuurtje is de boosdoener. Dit zand bevat mogelijk asbest. Het gebruik van asbest in speelgoed is verboden. Bij inademing van asbestvezels ontstaat een verhoogd risico op kanker.

Wat te doen?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert om direct te stoppen met het gebruik van het product. Je kunt het speelgoed terugbrengen naar een TK Maxx-winkel in de buurt. Je krijgt het volledige aankoopbedrag terug of een vervangend product.

Onderzoek

In de afgelopen weken zijn er diverse soorten van kinderspeelgoed teruggeroepen, nadat het AD een uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de aanwezigheid van asbest in speelzand. Uit dit laboratorium onderzoek werd een forse verontreiniging met asbest aangetoond in deze producten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

