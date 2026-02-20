Opnieuw asbest gevonden in speelzand voor kinderen, product teruggeroepen

Weer is er speelzand teruggeroepen na de vondst van asbest in het product. Dit keer waarschuwt Creative Craft Group B.V. voor het speelzand Moxy Sand Painting. Het bedrijf adviseert om het product direct niet meer te gebruiken.

Het gebruik van Moxy Sand Painting kan mogelijk gezondheidsrisico's opleveren voor kinderen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De toezichthouder heeft besloten het product uit voorzorg terug te roepen, omdat niet kan worden uitgesloten dat het schadelijk is. Het advies aan ouders en verzorgers is om per direct te stoppen met het gebruik van Moxy Sand Painting.

Beeld: CCG Companies

Het product werd onder andere verkocht bij de Marskramer, Top 1 Toys en via Bol.com.

Wat te doen?

Klanten kunnen het speelzand terugbrengen naar de winkel waar je het hebt gekocht. Je krijgt het volledige aankoopbedrag vergoed.