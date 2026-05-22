Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Saba staakt zoektocht naar vermiste Nederlandse wandelaar Erik (53)

Saba staakt zoektocht naar vermiste Nederlandse wandelaar Erik (53)

Vermissing

Vandaag, 06:37

Link gekopieerd

De gouverneur van Saba, Jonathan Johnson, heeft donderdagavond (lokale tijd) laten weten dat de zoektocht naar de 53-jarige Nederlandse wandelaar Erik op het eiland wordt beëindigd. De afgelopen week hebben "verschillende teams onvermoeibaar gezocht" naar de man, die woensdag 13 mei tijdens een wandeltocht vermist raakte, zo stelt Johnson. Hij is echter niet gevonden.

"In overleg met het crisisteam is de moeilijke beslissing genomen om de zoektocht te beëindigen", aldus Johnson. De vermiste Erik was op Saba om in een team te werken aan een communicatietoren voor Defensie. Hij was als ambulanceverpleegkundige in Nederland onderdeel van het USAR-team. Leden van het team hebben in de afgelopen dagen samen met speurhonden gezocht.

Geen enkel spoor gevonden

Ook mariniers, politieagenten, brandweerlieden en vrijwilligers hebben sinds 14 mei gezocht. Daarbij is gebruikgemaakt van boten, drones en helikopters. Bewoners is gevraagd hun camerabeelden te checken. Er is echter geen enkel spoor van de man gevonden.

"Dit is niet de uitkomst die we hadden gehoopt", aldus Johnson. "Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar Eriks familie, vrienden, collega's en iedereen die hem kende. Hoewel de zoektocht vandaag is beëindigd, hopen we dat er te zijner tijd een definitief einde komt aan deze tragedie."

Door ANP

Lees ook

Na dagen zoeken nog geen spoor van vermiste Erik op Saba
Na dagen zoeken nog geen spoor van vermiste Erik op Saba
Zoektocht naar vermiste Erik (53) op Saba gaat dinsdag verder
Zoektocht naar vermiste Erik (53) op Saba gaat dinsdag verder
Nederlandse reddingsploeg helpt zoeken naar vermiste Erik (53) op Saba
Nederlandse reddingsploeg helpt zoeken naar vermiste Erik (53) op Saba
Autoriteiten Saba: 'Onwaarschijnlijk dat Erik (53) levend wordt gevonden'
Autoriteiten Saba: 'Onwaarschijnlijk dat Erik (53) levend wordt gevonden'
Saba vraagt inwoners om hulp bij zoektocht naar vermiste Erik
Saba vraagt inwoners om hulp bij zoektocht naar vermiste Erik
Met helikopters gezocht naar vermiste wandelaar Erik op Saba
Met helikopters gezocht naar vermiste wandelaar Erik op Saba

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.