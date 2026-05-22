Saba staakt zoektocht naar vermiste Nederlandse wandelaar Erik (53)

De gouverneur van Saba, Jonathan Johnson, heeft donderdagavond (lokale tijd) laten weten dat de zoektocht naar de 53-jarige Nederlandse wandelaar Erik op het eiland wordt beëindigd. De afgelopen week hebben "verschillende teams onvermoeibaar gezocht" naar de man, die woensdag 13 mei tijdens een wandeltocht vermist raakte, zo stelt Johnson. Hij is echter niet gevonden.

"In overleg met het crisisteam is de moeilijke beslissing genomen om de zoektocht te beëindigen", aldus Johnson. De vermiste Erik was op Saba om in een team te werken aan een communicatietoren voor Defensie. Hij was als ambulanceverpleegkundige in Nederland onderdeel van het USAR-team. Leden van het team hebben in de afgelopen dagen samen met speurhonden gezocht.

Geen enkel spoor gevonden

Ook mariniers, politieagenten, brandweerlieden en vrijwilligers hebben sinds 14 mei gezocht. Daarbij is gebruikgemaakt van boten, drones en helikopters. Bewoners is gevraagd hun camerabeelden te checken. Er is echter geen enkel spoor van de man gevonden.

"Dit is niet de uitkomst die we hadden gehoopt", aldus Johnson. "Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar Eriks familie, vrienden, collega's en iedereen die hem kende. Hoewel de zoektocht vandaag is beëindigd, hopen we dat er te zijner tijd een definitief einde komt aan deze tragedie."