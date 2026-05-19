Zoektocht naar vermiste Erik (53) op Saba gaat dinsdag verder

De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat dinsdag verder, melden de autoriteiten in de nacht van maandag op dinsdag in een update. Verschillende wandelpaden waar gezocht wordt, blijven die dag dicht. De eilandbevolking werd maandag al gevraagd om weg te blijven van wandelpaden.

Op Saba, waar het zes uur vroeger is dan in Nederland, wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige Erik van wie sinds woensdag elk spoor ontbreekt. De gouverneur van Saba liet zaterdag weten dat het onwaarschijnlijk is dat de man nog levend wordt aangetroffen.

Onder meer het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue (USAR) zoekt met een team van elf mensen en negen speurhonden naar de wandelaar.

De vermiste Nederlander werkt voor Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid als ambulanceverpleegkundige, en was vanuit die achtergrond zelf ook onderdeel van het USAR-team. De man was op Saba om in een team te werken aan een communicatietoren voor Defensie.