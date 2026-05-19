Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Zoektocht naar vermiste Erik (53) op Saba gaat dinsdag verder

Zoektocht naar vermiste Erik (53) op Saba gaat dinsdag verder

Vermissing

Vandaag, 06:13

Link gekopieerd

De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat dinsdag verder, melden de autoriteiten in de nacht van maandag op dinsdag in een update. Verschillende wandelpaden waar gezocht wordt, blijven die dag dicht. De eilandbevolking werd maandag al gevraagd om weg te blijven van wandelpaden.

Op Saba, waar het zes uur vroeger is dan in Nederland, wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige Erik van wie sinds woensdag elk spoor ontbreekt. De gouverneur van Saba liet zaterdag weten dat het onwaarschijnlijk is dat de man nog levend wordt aangetroffen.

Onder meer het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue (USAR) zoekt met een team van elf mensen en negen speurhonden naar de wandelaar.

De vermiste Nederlander werkt voor Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid als ambulanceverpleegkundige, en was vanuit die achtergrond zelf ook onderdeel van het USAR-team. De man was op Saba om in een team te werken aan een communicatietoren voor Defensie.

Door ANP

Lees ook

Nederlandse reddingsploeg helpt zoeken naar vermiste Erik (53) op Saba
Nederlandse reddingsploeg helpt zoeken naar vermiste Erik (53) op Saba
Autoriteiten Saba: 'Onwaarschijnlijk dat Erik (53) levend wordt gevonden'
Autoriteiten Saba: 'Onwaarschijnlijk dat Erik (53) levend wordt gevonden'
Saba vraagt inwoners om hulp bij zoektocht naar vermiste Erik
Saba vraagt inwoners om hulp bij zoektocht naar vermiste Erik
Met helikopters gezocht naar vermiste wandelaar Erik op Saba
Met helikopters gezocht naar vermiste wandelaar Erik op Saba
Nog altijd geen spoor van vermiste Erik op Saba, zoektocht gaat door
Nog altijd geen spoor van vermiste Erik op Saba, zoektocht gaat door

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.