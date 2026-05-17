Nederlandse reddingsploeg helpt zoeken naar vermiste Erik (53) op Saba

Het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue (USAR) arriveert waarschijnlijk zondagmiddag op het eiland Saba om mee te helpen bij de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Het gaat om elf mensen en negen speurhonden, zo werd eerder al bekendgemaakt.

Eerder was al een speurhondenteam ingezet, USAR is daarop een aanvulling. De vermiste man is al jaren senior paramedic binnen het USAR-team, meldt de reddingsorganisatie zondag. "Dat maakt het een beladen inzet voor ons als USAR.NL, zowel voor de ingezette teamleden als de vele teamleden die dit op afstand nauwgezet en ongerust volgen."

Er wordt met man en macht gezocht naar de vermiste 53-jarige, die al negen dagen spoorloos is:

'Hopen op een wonder'

De autoriteiten zeiden eerder in een videoboodschap ervan uit te gaan dat de man niet meer levend wordt gevonden. Er wordt al dagen naar hem gezocht.

De vermiste man werkt als ambulanceverpleegkundige bij Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid en maakte vanuit die expertise ook deel uit van het USAR-team. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid laat zondag weten te blijven hopen op een wonder.