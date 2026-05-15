Met helikopters gezocht naar vermiste wandelaar Erik op Saba

De zoektocht naar de Nederlandse wandelaar Erik die sinds woensdag wordt vermist op Saba, is vrijdag verder opgevoerd. Daarbij worden ook twee helikopters gebruikt.

Donderdagochtend lokale tijd begon de zoektocht. Daarbij werd de hele dag gezocht en is het zoekgebied verkleind. Vrijdag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd.

Veel ervaring

Erik is volgens lokale media een vijftiger met veel 'hike'-ervaring. Zijn portret is op het eiland verspreid.

Saba is met 13 vierkante kilometer het kleinste van de zes Caribische eilanden in het Koninkrijk. Het heeft met de 870 meter hoge Mount Scenery de hoogste berg van het Koninkrijk en is door de diverse natuur heel populair bij wandelaars.