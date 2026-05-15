Nog altijd geen spoor van vermiste Erik op Saba, zoektocht gaat door

De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat onverminderd door. Erik raakte afgelopen woensdag vermist tijdens een wandeling in Wells Bay, op het noordwestelijke deel van het eiland. De lokale overheid laat weten dat, ondanks uitgebreide zoekacties, Erik nog niet gevonden is en dat de zoektocht doorgaat.

Met behulp van camerabeelden is een nauwkeuriger zoekgebied vastgesteld, staat in het persbericht over de vermiste man. Eerder werden al een drone, helikopter en een warmtecamera ingezet volgens De Telegraaf.

Geliefd bij wandelaars

Saba is een eiland in het Caribisch gebied en een bijzondere gemeente van Nederland. Samen met Sint Eustatius en Sint Maarten behoort het eiland tot de zogenaamde Bovenwindse Eilanden. Saba is enorm geliefd onder wandelaars, aangezien het eiland vele prachtige wandelroutes kent.