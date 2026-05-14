Politie op Saba druk op zoek naar de Nederlandse vermiste Erik

Vermissing

Vandaag, 17:49

De politie op Saba is druk op zoek naar de vermiste Erik. Woensdag is hij gaan wandelen in het Wells Bay gebied, maar hij is daarna nooit meer teruggezien. De Korps Politie Caribisch Nederland roept mensen die Erik hebben gezien of essentiële informatie hebben, op contact op te nemen met de politie. Dit meldt KPCN op social media.

Ook verzoekt de politie om zelf te gaan speuren naar de vermist man. "Er zal in de ochtend een volledig gecoördineerde zoektocht plaatsvinden", zei de politie woensdagavond (Caribische tijd) op Facebook.

Volgens De Telegraaf werd er op woensdagavond al een drone en een warmtecamera gebruikt tijdens een zoektocht naar de Nederlander. De Saba Conservation Foundation gaf ondersteuning. Op dit moment is er volgens de Nederlandse krant ook een helikopter ingezet.

Door Redactie Hart van Nederland

