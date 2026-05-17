Autoriteiten Saba: 'Onwaarschijnlijk dat Erik (53) levend wordt gevonden'

De autoriteiten op Saba vrezen dat de vermiste Nederlander Erik (53) niet meer leeft. De man wordt al dagen gezocht op het Caribische eiland, maar zonder resultaat. Gezaghebber Jonathan Johnson maakte zaterdagavond in een videoboodschap bekend dat de zoekactie daarom is omgezet van een reddingsoperatie naar een bergingsactie.

Erik maakte woensdag een wandeltocht aan de noordwestkant van het eiland. Sinds donderdag is uitgebreid naar hem gezocht. Daarbij zijn onder meer helikopters, drones en zoekhonden ingezet. Ook twee honden van de Franse brandweer op Saint Martin hielpen zaterdag mee bij de zoektocht. Ondanks de grote inzet is er nog altijd geen spoor van de Nederlander gevonden.

Volgens Johnson zijn inmiddels 82 uur verstreken sinds Erik voor het laatst is gezien. "Op basis van dit tijdschema en het advies van medische teams is de aard van onze zoektocht daarom veranderd van redding naar berging", zegt hij in de videoboodschap op sociale media.

USAR-team onderweg naar Saba

De zoektocht gaat zondag wel verder. Volgens de gezaghebber arriveert dan een speciaal USAR-team op het eiland. Dat team bestaat uit elf hulpverleners en negen honden die worden ingezet om verder naar Erik te zoeken.

Saba is met 13 vierkante kilometer het kleinste van de zes Caribische eilanden in het Koninkrijk. Het heeft met de 870 meter hoge Mount Scenery de hoogste berg van het Koninkrijk en is door de diverse natuur heel populair bij wandelaars.