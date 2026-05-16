Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Saba vraagt inwoners om hulp bij zoektocht naar vermiste Erik

Saba vraagt inwoners om hulp bij zoektocht naar vermiste Erik

Vermissing

Vandaag, 19:46

Link gekopieerd

De autoriteiten op Saba vragen inwoners dringend om beveiligingscamera's na te kijken op beelden van afgelopen woensdag tussen 11.00 uur en 00.00 uur in de buurt van Well's Bay. Op het Caribische eiland wordt al meerdere dagen gezocht naar de 53-jarige Nederlander Erik die woensdag vertrok voor een wandeltocht en daarna spoorloos verdween.

Ook zaterdag is vergeefs naar hem gezocht. Volgens de lokale overheid zijn zoekteams "zeer grondig te werk gegaan, zowel op als buiten de wandelpaden". Mariniers controleren wandelpaden en kijken met drones. Boten van de Kustwacht en patrouillevliegtuigen hebben langs de kust gezocht. Rangers van de Saba Conservation Foundation hebben alle mogelijke wandelroutes afgelegd die de wandelaar zou kunnen hebben genomen. Grondteams zoeken zondag verder.

Erik maakte woensdag een wandeltocht aan de noordwestkant van het eiland. Sinds donderdagochtend wordt naar hem gezocht. Hij droeg woensdag een grijs T-shirt, een zwarte broek en een zwarte rugzak. De overheid van Saba wil ook weten of mensen de man een lift hebben gegeven.

Saba is met 13 vierkante kilometer het kleinste van de zes Caribische eilanden in het Koninkrijk. Het heeft met de 870 meter hoge Mount Scenery de hoogste berg van het Koninkrijk en is door de diverse natuur heel populair bij wandelaars.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Met helikopters gezocht naar vermiste wandelaar Erik op Saba
Met helikopters gezocht naar vermiste wandelaar Erik op Saba
Nog altijd geen spoor van vermiste Erik op Saba, zoektocht gaat door
Nog altijd geen spoor van vermiste Erik op Saba, zoektocht gaat door
Politie op Saba druk op zoek naar de Nederlandse vermiste Erik
Politie op Saba druk op zoek naar de Nederlandse vermiste Erik

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.