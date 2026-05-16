Saba vraagt inwoners om hulp bij zoektocht naar vermiste Erik

De autoriteiten op Saba vragen inwoners dringend om beveiligingscamera's na te kijken op beelden van afgelopen woensdag tussen 11.00 uur en 00.00 uur in de buurt van Well's Bay. Op het Caribische eiland wordt al meerdere dagen gezocht naar de 53-jarige Nederlander Erik die woensdag vertrok voor een wandeltocht en daarna spoorloos verdween.

Ook zaterdag is vergeefs naar hem gezocht. Volgens de lokale overheid zijn zoekteams "zeer grondig te werk gegaan, zowel op als buiten de wandelpaden". Mariniers controleren wandelpaden en kijken met drones. Boten van de Kustwacht en patrouillevliegtuigen hebben langs de kust gezocht. Rangers van de Saba Conservation Foundation hebben alle mogelijke wandelroutes afgelegd die de wandelaar zou kunnen hebben genomen. Grondteams zoeken zondag verder.

Erik maakte woensdag een wandeltocht aan de noordwestkant van het eiland. Sinds donderdagochtend wordt naar hem gezocht. Hij droeg woensdag een grijs T-shirt, een zwarte broek en een zwarte rugzak. De overheid van Saba wil ook weten of mensen de man een lift hebben gegeven.

Saba is met 13 vierkante kilometer het kleinste van de zes Caribische eilanden in het Koninkrijk. Het heeft met de 870 meter hoge Mount Scenery de hoogste berg van het Koninkrijk en is door de diverse natuur heel populair bij wandelaars.