Na dagen zoeken nog geen spoor van vermiste Erik op Saba

Op Saba is dinsdag voor de zesde achtereenvolgende dag naar de vermiste Erik (53) gezocht. Hij is nog niet gevonden, zo hebben de autoriteiten dinsdagavond (lokale tijd) laten weten. Woensdag zoeken grondteams verder.

De afgelopen twee dagen waren verschillende wandelpaden afgesloten voor het publiek, om het onderzoek zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Een van de paden, de Bottom Mountain Trail, gaat woensdag weer open.

Onder meer het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue (USAR) zoekt met elf mensen en negen speurhonden naar de wandelaar. De vermiste man was op Saba om in een team te werken aan een communicatietoren voor Defensie. Hij was als ambulanceverpleegkundige in Nederland zelf ook onderdeel van het USAR-team.

'Niet meer in leven'

In de eerste dagen van de zoektocht is ook gebruikgemaakt van helikopters en drones om de man te vinden. Langs de kust is met boten gezocht. Volgens de autoriteiten is het onwaarschijnlijk dat de man nog in leven is.