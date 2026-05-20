Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Na dagen zoeken nog geen spoor van vermiste Erik op Saba

Na dagen zoeken nog geen spoor van vermiste Erik op Saba

Vermissing

Vandaag, 06:18

Link gekopieerd

Op Saba is dinsdag voor de zesde achtereenvolgende dag naar de vermiste Erik (53) gezocht. Hij is nog niet gevonden, zo hebben de autoriteiten dinsdagavond (lokale tijd) laten weten. Woensdag zoeken grondteams verder.

De afgelopen twee dagen waren verschillende wandelpaden afgesloten voor het publiek, om het onderzoek zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Een van de paden, de Bottom Mountain Trail, gaat woensdag weer open.

Onder meer het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue (USAR) zoekt met elf mensen en negen speurhonden naar de wandelaar. De vermiste man was op Saba om in een team te werken aan een communicatietoren voor Defensie. Hij was als ambulanceverpleegkundige in Nederland zelf ook onderdeel van het USAR-team.

'Niet meer in leven'

In de eerste dagen van de zoektocht is ook gebruikgemaakt van helikopters en drones om de man te vinden. Langs de kust is met boten gezocht. Volgens de autoriteiten is het onwaarschijnlijk dat de man nog in leven is.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Zoektocht naar vermiste Erik (53) op Saba gaat dinsdag verder
Zoektocht naar vermiste Erik (53) op Saba gaat dinsdag verder
Nederlandse reddingsploeg helpt zoeken naar vermiste Erik (53) op Saba
Nederlandse reddingsploeg helpt zoeken naar vermiste Erik (53) op Saba
Autoriteiten Saba: 'Onwaarschijnlijk dat Erik (53) levend wordt gevonden'
Autoriteiten Saba: 'Onwaarschijnlijk dat Erik (53) levend wordt gevonden'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.