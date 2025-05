Lichamen in gevonden auto zijn ontvoerde kinderen Jeffrey (10) en Emma (8)

In de auto die vannacht uit het water in Winschoten is gehaald, zijn de lichamen aangetroffen van de vermiste Jeffrey (10), Emma (8) en hun vader. Dat wordt bevestigd door de politie en de nabestaanden. Daarmee is het ergste scenario werkelijkheid geworden. De familie laat via een emotionele verklaring weten 'aangeslagen, boos en intens verdrietig' te zijn.

De familie heeft een verklaring uitgegeven waarin het verdriet nauwelijks in woorden te vangen is: "Aangeslagen, boos en intens verdrietig. Geen enkel woord komt in de buurt bij wat wij nu voelen. We kunnen het niet beseffen en willen het ook eigenlijk niet beseffen."

Intensieve zoektocht

De vondst volgt op dagen van intensieve zoekacties en massale betrokkenheid vanuit het hele land. Zaterdagmiddag werden de kinderen voor het laatst gezien toen hun vader hen meenam. Sinds zondag stond hun vermissing landelijk in de aandacht door een Amber Alert.

Volgens de politie waren er signalen dat de vader zichzelf en de kinderen iets aan wilde doen. De auto werd uiteindelijk gevonden in het water bij een verlaten industrieterrein in Winschoten. De politie onderzoekt nog hoe en wanneer het drietal daar is terechtgekomen.

Rust

De familie laat weten nu vooral rust te willen om dit drama te verwerken. "Zoals iedereen kan begrijpen zijn het vreselijke dagen geweest en daarom vraagt de familie rust om dit te verwerken." Ook spreken zij hun dank uit: "Ze bedanken iedereen die mee geholpen heeft aan de zoektocht."