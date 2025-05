Bewoner Beerta kreeg belletje van kidnapper Klaas: 'Jeffrey en Emma zijn oké'

Een bewoner van het Groningse Beerta had zondagavond kort contact met de vermoedelijke kidnapper Klaas Bijl (67), die wordt verdacht van het ontvoeren van de kinderen Jeffrey (10) en Emma (8). De partner van Joël werd zondagavond bij hen thuis opgehaald door een arrestatieteam. Volgens Joël had zij kort telefonisch contact met Bijl.

Sinds het versturen van een Amber Alert wordt er intensief gezocht naar Klaas Bijl en de kinderen. Jeffrey en Emma zijn sinds zaterdagmiddag spoorloos. De politie vermoedt dat hun vader, de 67-jarige Klaas Bijl, achter de ontvoering zit. Sinds hun verdwijning is er geen enkel teken van het drietal meer. Maar volgens Joël, inwoner van Beerta, had zijn vriendin wél kort contact met Bijl.

'Aardappelen en een schnitzel'

"Hij belde gisteren naar mijn vriendin. Hij wilde een soort teken van leven geven", vertelt Joël aan Hart van Nederland. Hij en zijn vriendin zijn kennissen van de voortvluchtige Klaas Bijl. "We hebben een winkel waar hij weleens langskwam. Soms nam hij ook zijn kinderen mee. Hij was altijd heel lief voor ze", vervolgt Joël. "Op een gegeven moment hebben we nummers uitgewisseld."

In het korte telefoongesprek liet Bijl weten dat het goed gaat met de kinderen. "Ze hebben gisteravond aardappelen en een schnitzel gegeten, liet hij weten. Kort daarna heeft hij opgehangen."

Na een gesprek op het politiebureau is de telefoon van Joëls vriendin in beslag genomen. "Ik heb geen idee waar hij en de kinderen nu kunnen zitten. Ik hoop alleen dat het goed met hen gaat. Het is een verschrikkelijke situatie waarin zij verkeren."

Lees ook: Dit weten we nu over de vermoedelijke ontvoering van Jeffrey en Emma uit Beerta

Vechtscheiding

Volgens Joël liep het ook al lange tijd niet goed tussen Klaas en de moeder van de kinderen. "Die lagen in een vechtscheiding. Hij mocht zijn kinderen maar twee keer per maand een weekend bij zich hebben. Daar was flink wat heibel over ontstaan. Hij zat daar echt mee."

Ondanks de zoektocht naar Bijl en de kinderen heeft Joël vertrouwen dat het goed afloopt. Wel plaatst hij vraagtekens bij de aanpak van de politie. "Als je op zo’n manier een klopjacht op hem begint, drijf je hem wel in het nauw. Of dat helpt om dit tot een goed einde te brengen, weet ik niet."

Zorgwekkende vermissing

Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat hij niet op de hoogte is van een inval door een arrestatieteam.

Wel benadrukt de politie dat de vermissing 'zorgwekkend' is. Nadat zondagmiddag een Amber Alert werd verstuurd, werd later op de avond de naam en foto van Klaas Bijl gedeeld. De hoop is dat mensen hem of de kinderen herkennen, of informatie hebben over hun verblijfplaats.