Broer vermiste Jeffrey (10) en Emma (8): 'Kinderen zijn meegenomen door hun vader'

De politie heeft een Amber Alert verstuurd voor de vermiste Jeffrey (10) en Emma (8) uit Beerta, die mogelijk zijn meegenomen door hun vader. Dat vertelt Rubertus, de oudere broer van de kinderen, aan Hart van Nederland. Volgens Rubertus is de familie van Jeffrey en Emma zaterdagavond al gaan zoeken naar het stel, maar zonder succes.

De broer van de kinderen laat weten dat de twee zich zouden bevinden in gezelschap van hun vader, wat ook door de politie wordt vermoed, zo laten ze weten op X. Hij zou voor het laatst gezien zijn bij een casino in Duitsland. Daarna zou hij de kinderen hebben meegenomen, aldus Rubertus. Hij laat weten dat de telefoon van de vader van Jeffrey en Emma is uitgeschakeld, en dat er geen spoor van hem te vinden is.

'Hij is helemaal doorgedraaid'

De moeder van Rubertus en de vader van de kinderen zijn al een tijd uit elkaar, zo laat Rubertus weten in gesprek met Hart van Nederland. De vader zou in zorgwekkende toestand zijn weggegaan met de kinderen. "Hij wilde mijn moeder terug, maar dat heeft ze afgekapt en sindsdien is hij helemaal doorgedraaid."

Volgens de politie zou de vader de kinderen mogelijk hebben onttrokken van het ouderlijk gezag. Het lukt de politie niet om in contact te komen met de vader en de kinderen en er zijn zorgen over hun welzijn. De politie roept iedereen op die meer weet over de vermissing contact op te nemen met de opsporingstiplijn via 0800-6070.