Amber Alert: politie dringend op zoek naar vermiste Jeffrey (10) en Emma (8)

De politie is dringend op zoek naar de vermiste Jeffrey (10) en Emma (8) uit het Groningse Beerta. Zaterdagmiddag 17 mei rond 15.30 uur zijn de twee kinderen voor het laatst gezien, meldt de politie. Inmiddels is er ook een Amber Alert verstuurd om uit te kijken naar de twee kinderen.

Jeffrey en Emma zijn mogelijk vertrokken in een grijze Toyota Avensis met kenteken 77-NLV-4. Jeffrey, die 1.50 meter lang is, droeg op het moment van de vermissing een geel shirt en zwarte broek, beiden van het merk Sports. Daarnaast droeg hij grijze bergschoenen.

Wat voor kleding Emma droeg, die 1.30 meter lang is, is onduidelijk. Wel is bekend dat ze paarse sportschoenen droeg. Het is onbekend wat hun verblijfplaats momenteel is. De politie roept iedereen op die meer weet over de vermissing contact op te nemen met de opsporingstiplijn via 0800-6070.