Grote zorgen om vermiste Gonni (59) uit Roermond

De politie maakt zich grote zorgen om de 59-jarige Allegonda (Gonni) Reumers, die sinds maandag 5 mei vermist is. Ze werd voor het laatst gezien in de omgeving van Roermond. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Volgens De Telegraaf heeft haar dochter Yaël Reumers de politie ingeschakeld. "Het is niks voor mijn moeder om zo lang niets van zich te laten horen. Zeker niet nu haar kleindochter net haar eerste schooldag heeft gehad op 6 mei. Daar zou ze normaal gesproken zeker naar informeren. Maar we hebben niets meer gehoord na 5 mei. Haar telefoon is onbereikbaar. We maken ons grote zorgen", zegt ze tegen de krant.

Mogelijk is Gonni vertrokken in haar auto: een blauwe Toyota Aygo met het kenteken SR-137-F. De politie roept iedereen op om uit te kijken naar deze auto en naar de vrouw zelf.

Signalement

Gonni heeft kort, blond, krullend haar. Het is niet bekend waar ze naartoe is gegaan of waarom ze verdwenen is. Wie Gonni of haar auto heeft gezien, of weet waar ze nu is, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Bij spoed moet 112 worden gebeld.