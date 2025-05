Dit weten we nu over de vermoedelijke ontvoering van Jeffrey en Emma uit Beerta

De vermissing van de 10-jarige Jeffrey en 8-jarige Emma uit Beerta houdt sinds zaterdagmiddag het hele land bezig. Hun vader, Klaas Bijl (67), wordt door de politie verdacht van ontvoering. De kinderen zijn sindsdien spoorloos. Dit is wat we tot nu toe weten.

Jeffrey en Emma werden op zaterdag 17 mei rond 15.30 uur voor het laatst gezien in de omgeving van Beerta. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Hun vader, Klaas Bijl, is de man met wie ze vermoedelijk zijn vertrokken. De moeder en vader van de kinderen zijn al langere tijd uit elkaar.

De politie ziet het als een zorgwekkende vermissing en gaat inmiddels uit van een ontvoering. Nadat zondagmiddag een Amber Alert werd uitgevaardigd werd in de loop van zondagavond de naam en foto van Klaas Bijl vrijgegeven, in de hoop dat mensen hem en de kinderen herkennen of informatie hebben over hun verblijfplaats. Hij wordt verdacht van het onttrekken van de kinderen aan het ouderlijk gezag.

Volgens de politie zijn Bijl en de kinderen vermoedelijk vertrokken in een grijze Toyota Avensis met het kenteken 77-NLV-4. Die auto is sindsdien niet meer waargenomen. De politie roept iedereen op om uit te kijken naar dit voertuig.

Kleding en signalement

Jeffrey is 1.50 meter lang en droeg op het moment van zijn verdwijning een geel shirt, een zwarte korte broek van het merk Sports en grijze bergschoenen. Emma is 1.30 meter lang en droeg paarse sportschoenen. Wat zij verder aanhad, is niet bekendgemaakt.

Zondagavond is de politie naar aanleiding van tips gestart met een zoekactie in de Carel Coenraadpolder bij het nabijgelegen Finsterwolde. Dat bevestigde een woordvoerder aan Hart van Nederland. Wat de aanleiding was voor deze actie, is niet bekendgemaakt. Finsterwolde ligt enkele kilometers van Beerta, in de buurt van de grens met Duitsland.

Onderzoek

Er is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgezet. De politie zegt dat het terugvinden van de kinderen de hoogste prioriteit heeft. De zoektocht richt zich op een breed gebied, ook over de grens in Duitsland.

De politie vraagt mensen met informatie over Jeffrey, Emma of Klaas Bijl dringend contact op te nemen via de opsporingstiplijn 0800-6070 of het online tipformulier op politie.nl. Ook wie het genoemde voertuig heeft gezien, wordt verzocht zich te melden.

In het Groningse dorp zelf wordt geschokt gereageerd. Ze hadden dit niet verwacht van de vader, vertellen bewoners in deze video: