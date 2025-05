Grote zorgen in Beerta om vermiste dorpsgenootjes Jeffrey en Emma

Inwoners van het Groningse Beerta reageren vol ongeloof op de vermissing van de 10-jarige Jeffrey en de 8-jarige Emma. Zaterdagmiddag 17 mei rond 15.30 uur zijn de twee kinderen voor het laatst gezien, meldt de politie. De broer van de kinderen laat aan Hart van Nederland weten dat de twee meegenomen zouden zijn door hun vader. "Ik kan niet geloven dat iemand zoiets kan doen", aldus een inwoner van het Groningse dorp.

De moeder en de vader van de kinderen zijn al een tijd uit elkaar, zo laat broer Rubertus weten in gesprek met Hart van Nederland. De vader zou in zorgwekkende toestand zijn weggegaan met de kinderen. Het lukt de politie niet om met ze in contact te komen en er zijn zorgen over hun welzijn.

Een inwoner van het Groningse Beerta reageert met ongeloof op de vermissing. "Ik weet niet wat die man bezielt. Ik kende die vader wel, maar ik wist niet dat hij zulke jonge kinderen had." Een andere inwoner laat weten dat Beerta "een heel betrokken dorp" is, en dat iedereen elkaar kent. Dat maakt de schok van de vermissing des te groter. "Ik hoop op het beste."

Volgens de politie zou de vader de kinderen mogelijk hebben onttrokken van het ouderlijk gezag. Het is onbekend wat hun verblijfplaats momenteel is. De politie roept iedereen op die meer weet over de vermissing contact op te nemen met de opsporingstiplijn via 0800-6070.