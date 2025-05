Politie zoekt bij Finsterwolde naar vermiste kinderen Jeffrey en Emma

De politie is zondagavond gestart met een zoekactie in de Carel Coenraadpolder bij het Groningse Finsterwolde in verband met de vermissing van de 10-jarige Jeffrey en zijn 8-jarige zusje Emma uit Beerta. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Bekijk in de video hierboven wat de politie op dit moment weet over de vermissing.

De kinderen worden sinds zaterdagmiddag vermist. Hun vader, de 67-jarige Klaas Bijl, wordt verdacht van ontvoering. Hij zou zijn vertrokken met de kinderen in een grijze Toyota Avensis met kenteken 77-NLV-4. Hun verblijfplaats is sindsdien onbekend.

De politie gaf eerder al aan dat er in een groot gebied gezocht wordt, ook over de grens in Duitsland. Finsterwolde ligt op slechts enkele kilometers van Beerta. "Er wordt gezocht naar aanleiding van tips die in het onderzoek naar voren zijn gekomen", aldus een politiewoordvoerder. Naast politiemensen wordt ook gezocht door het Veteranen Search Team.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een Team Grootschalige Opsporing (TGO). Het terugvinden van de kinderen heeft volgens de politie de hoogste prioriteit.

Hart van Nederland/ANP