Politie deelt foto en naam van vader Jeffrey en Emma, gaat uit van ontvoering

De vermissing van de 10-jarige Jeffrey en 8-jarige Emma uit het Groningse Beerta wordt nu officieel gezien als een ontvoering. De politie heeft zaterdagavond de identiteit én foto vrijgegeven van Klaas Bijl (67), de vader van de twee kinderen. Hij wordt verdacht van het meenemen van zijn kinderen in zorgwekkende omstandigheden.

Sinds zaterdagmiddag 17 mei, rond 15.30 uur, ontbreekt ieder spoor van de kinderen. Ze zijn vermoedelijk samen vertrokken met hun vader in een grijze Toyota Avensis met het kenteken 77-NLV-4. De politie roept iedereen op om uit te kijken naar deze auto en direct contact op te nemen als ze iets verdachts zien.

Bijl is 1.70 tot 1.75 meter lang, heeft een gezet postuur, wit haar en een witte baard. Volgens de politie heeft het terugvinden van Jeffrey en Emma de allerhoogste prioriteit. Er is inmiddels een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgetuigd. De zoekactie richt zich op een groot gebied, ook over de grens in Duitsland.

Jeffrey droeg bij zijn vermissing een geel shirt en zwarte korte broek van het merk Sports, en grijze bergschoenen. Van Emma is niet bekend wat voor kleding ze aan had, behalve dat ze paarse sportschoenen droeg.

Mensen die meer weten over hun verblijfplaats worden verzocht zo snel mogelijk contact opnemen met de politie via de opsporingstiplijn 0800-6070 of dit online tipformulier.

Vermist: Jeffrey (10) en Emma (8). Beeld: politie.

