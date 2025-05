Auto gevonden in water bij Winschoten in zoektocht naar vermiste Jeffrey en Emma

In het water aan de Renselweg in Winschoten is dinsdagavond rond 20.30 uur een auto gevonden. Dat gebeurde tijdens een zoekactie naar de vermiste Jeffrey en Emma, meldt de politie. De omgeving is ruim afgezet voor verder onderzoek.

Update: in de auto zijn meerdere lichamen gevonden, hier lees je meer.

De Renselweg ligt op een industrieterrein. Aan de overkant van het water, aan de Havenkade-West, wordt een persvak ingericht.

Familie van Jeffrey en Emma zegt dat het gaat om de auto van Klaas Bijl. Dat is echter nog niet bevestigd door de politie. "Langs deze weg wil ik met diep triest en veel pijn in mijn hart mededelen dat de vermiste auto van dhr k bijl (Klaas Bijl, red.) gevonden is", schrijft de vader van de halfbroer van Jeffrey en Emma.

Jeffrey en Emma werden op zaterdag 17 mei rond 15.30 uur voor het laatst gezien in de omgeving van Beerta. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Hun vader, Klaas Bijl, is de man met wie ze vermoedelijk zijn vertrokken. De ouders van de kinderen zijn al langere tijd uit elkaar.

Later meer.