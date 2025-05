Sociale media van verdachte Klaas Bijl overspoeld met berichten: 'Spaar je kinderen'

De vermissing van Jeffrey (10) en Emma (8) maakt veel los in Beerta maar ook daarbuiten. Sinds zaterdagmiddag zijn de kinderen spoorloos verdwenen. De politie vermoedt dat ze zijn meegenomen door hun vader Klaas Bijl (67). Het Facebookprofiel van Bijl wordt overspoeld met berichten.

De politie zoekt al drie dagen naar Jeffrey en Emma. Dinsdag liet een woordvoerder aan Hart van Nederland weten dat ze geen concrete tips hebben, zo is te zien in de bovenstaande reportage.

Op de laatste posts van Bijl op de pagina komen honderden reacties binnen, veelal van mensen die de man niet kennen. De meeste reacties zijn negatief, met een focus op een oproep om de kinderen terug te brengen. Maar er zijn ook mensen die begrip uiten voor de situatie van Bijl.

Sabine verzoekt vader Klaas om iets van zich te laten horen en de kinderen in veiligheid te brengen: "Je zou wel wanhopig zijn en je afgewezen voelen. Dat is een verschrikkelijk gevoel. Het zijn ook jouw kinderen. Alleen kom terug en laat wat van je weten. Breng de kindjes in veiligheid en jezelf, zodat je met iemand kan praten en dat je je gehoord gaat voelen. Ik bid dat je in veiligheid terug zal keren met jouw prachtige kids die enorm waardevol zijn."

'Spaar je kinderen'

Een ander vraagt ook of Klaas zijn kinderen kan 'sparen': "Ik ken je niet, maar ik begrijp uit het nieuws dat je dreigt jezelf en je kinderen iets aan te doen. Spaar jezelf, spaar je kinderen. Dat is de beste weg. Blijf kalm, dat is het beste. Misschien ben je radeloos, maar er is hulp. Wees de vader waarop kinderen trots kunnen zijn. Dat is wat telt. Sterkte man!

Louis, een bezorgde opa, adviseert Klaas onder een post om hulp te zoeken: "Zoek a.u.b. hulp en zorg dat je kinderen veilig bij hun moeder komen. Voor alles is een oplossing, maar wat je nu doet kan gewoon niet. Veel mensen kijken naar je uit en zijn op zoek naar jou en de kinderen. Meld je a.u.b.".

Een ander zegt: "Als je het gevoel hebt dat je geen kant meer op kunt, breng dan je kindertjes bij mij. Ze zijn hier meer dan welkom."