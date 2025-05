Vermissing Jeffrey (10) en Emma (8) vanavond te zien in Opsporing Verzocht

De vermissing van de 10-jarige Jeffrey en zijn 8-jarige zusje Emma zal dinsdagavond besproken worden in het tv-programma Opsporing Verzocht. Tijdens de uitzending zal er een tijdlijn van de vermissing te zien zijn, meldt AVROTROS.

De politie meldde eerder dinsdag al dat er geen concrete tips zijn over de vermissing van de kinderen en dat het onbekend is waar zij precies moeten zoeken. Er is momenteel is er nog geen duidelijkheid over hun verblijfplaats. De vader van de kinderen wordt ervan verdacht hen te hebben meegenomen in een grijze Toyota Avensis.

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen die de zoektocht verder helpen. De autoriteiten blijven de zaak serieus onderzoeken en roepen iedereen op om relevante informatie door te geven die kan bijdragen aan het vinden van de vermiste kinderen.