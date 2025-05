Waar wordt vandaag gezocht naar de vermiste Jeffrey (10) en Emma (8)?

Waar zijn toch de ontvoerde kinderen Jeffrey (10) en zijn zusje Emma (8)? Sinds het versturen van een Amber Alert zondagmiddag wordt er intensief gezocht in en rondom het Groningse dorp Beerta. Niet alleen hulpdiensten zoeken naar de kinderen, ook vrijwilligers zijn massaal op pad gegaan. Maandag zochten zeker 220 mensen in de omgeving van de Groningse gemeente Oldambt. Dinsdag wordt er vermoedelijk opnieuw verder gezocht.

De zoekactie is georganiseerd door het Coördinatie Platform Vermissing (CPV). Vrijwilligers kregen een gebied van 500 bij 500 meter toegewezen om per auto, fiets of te voet te doorzoeken. In gele hesjes en gewapend met blauwe prikkers struinden ze langs het water, op zoek naar sporen of verdachte plekken — bijvoorbeeld vertrapt hoog gras of kapotgereden stukken berm.

De vrijwilligers kwamen grotendeels uit omliggende dorpen. "De aanleiding is heel droevig, maar het geeft wel een gemeenschapsgevoel", vertelde een bewoner uit Finsterwolde maandag. De zoektocht van de vrijwilligers heeft niet tot concrete aanwijzingen geleid.

2:44 Vader ontvoert Jeffrey (10) en Emma (8): dit weten we tot nu toe

Nieuwe zoekacties

Na overleg met de politie wordt besloten of de burgerzoektocht dinsdag opnieuw doorgaat. CPV denkt dat vrijwilligers dan mogelijk rond 11.00 uur van start kunnen. Waar ze gaan zoeken is dinsdagochtend nog niet bekend. Naast CPV zet ook het Veteranen Search Team de zoektocht voort. Het is ook nog niet bekend waar zij gaan zoeken.

De politie, die alle zoekacties coördineert, laat aan Hart van Nederland weten dat er sinds maandagavond geen nieuwe informatie is binnengekomen. Ze inventariseren de informatie van gisteren en bekijken waar ze vandaag verder gaan zoeken.