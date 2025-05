Meer dan honderd mensen zoeken rond Beerta naar vermiste kinderen

Meer dan honderd mensen zijn vanuit het Groningse Finsterwolde op zoek gegaan naar Jeffrey (10) en Emma (8), vermist uit het naburige Beerta. Ze krijgen vanaf het aanmeldpunt van Coördinatie Platform Vermissing (CPV) een blauwe prikker mee, een geel hesje aan en een bepaald gebied aangewezen om te voet, met de fiets of vanuit de auto te zoeken.

Dorpsbewoners uit Beerta maken zich grote zorgen om de twee vermiste kinderen, zo is te zien in de bovenstaande reportage.

Sinds maandagmiddag staat het punt van CPV langs de Hoofdweg in het dorp in de gemeente Oldambt. Het burgerinitiatief werkt samen met de politie en stemt af met het Veteranen Search Team, dat ook in het gebied is om de kinderen en hun vader, verdacht van ontvoering, te vinden.

"We willen voorkomen dat mensen ongecoördineerd het gebied in gaan en willen dat het zoeken veilig gebeurt", legt een woordvoerder ter plaatse uit. Als er iets wordt gevonden, wordt zo nodig de politie ingelicht.

Instructies vrijwilligers

Vanuit de auto kunnen mensen registreren waar camera's hangen of bandensporen zijn, wandelaars en fietsers zoeken op kleinere paden en in bosrijk gebied, aldus de woordvoerder. "Ook iemand met zes paarden en ruiters heeft zich gemeld, die kunnen we nog inzetten."

Vrijwilligers krijgen de instructie nergens aan te zitten als ze sporen vinden, zodat ze geen bewijs vernietigen. CPV waarschuwt mensen "dat ze iets kunnen aantreffen dat niet zo fraai is, daarom is de minimumleeftijd ook 18 jaar".

Vrees voor leven van kinderen

"Je houdt daar rekening mee", zeggen Femmy en Cora Roseboom. Reden dat ze hun 16-jarige zoon die graag had meegezocht, thuis hebben gelaten. "Als we nu zoeken, maken we nog een kans", hopen de vrouwen uit Beerta. Ook Marjan uit Finsterwolde "wil iets doen", zij gaat vanuit de auto op zoek.

De politie vreest, onder meer naar aanleiding van een gevonden brief van de vader, voor het leven van de kinderen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP