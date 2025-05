Politie vreest voor leven van vermiste Jeffrey (10) en Emma (8)

De politie zegt te vrezen voor het leven van de ontvoerde kinderen Emma en Jeffrey. Er zijn volgens de politie aanwijzingen dat hun vader zichzelf en de kinderen van het leven wil beroven. "Dat vermoeden we onder meer omdat er een brief is gevonden die door de verdachte is geschreven", meldt de politie. "Deze brief geeft aanleiding om te denken dat de kinderen in levensgevaar verkeren."

Dorpsbewoners uit Beerta maken zich grote zorgen om de twee vermiste kinderen, zo is te zien in de bovenstaande reportage.

De politie zocht in de Carel Coenraadpolder bij het Groningse Finsterwolde na tips die ze had ontvangen. Er werden bandensporen aangetroffen die leidden naar het water. Het sporenonderzoek heeft uiteindelijk niks opgeleverd.

De kinderen zijn sinds zaterdagmiddag vermist. Ook hun vader uit Beerta is spoorloos. Voor de kinderen is een Amber Alert uitgegaan.

Duitsland

De twee minderjarigen zijn zaterdagmiddag rond 15.30 uur meegenomen door hun vader Klaas Bijl. "Hij rijdt in een grijze Toyota Avensis. Deze auto is voor het laatst gezien op zaterdag 17 mei omstreeks 15:45 uur in de buurt van de A7 in Winschoten", vertelt de politie op hun website. "Het is onduidelijk in welke richting het voertuig daarna is vertrokken."

Er bestaat een kans dat ze richting Duitsland zijn gereden. De politie in Nederland heeft intensief contact met de Duitse collega's. "Inwoners in de Duitse grensstreek wordt gevraagd uit te kijken naar de vader en kinderen en informatie te delen", aldus de politie.

'Deel uw informatie'

Heb jij iets gezien of gehoord? Of heb je camerabeelden waarop bijvoorbeeld het grijze voertuig is te zien, neem dan contact op met de politie. "Elk detail, hoe klein ook, kan belangrijk zijn om Jeffrey en Emma terug te vinden. Dat is onze allergrootste prioriteit. Bel ons, ook als u twijfelt. U kunt ons gratis bellen op 0800-6070."

ANP/Hart van Nederland