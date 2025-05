Politie: sporen aangetroffen bij zoektocht naar Jeffrey (10) en Emma (8)

In de zoektocht naar de vermiste en vermoedelijk ontvoerde 10-jarige Jeffrey en 8-jarige Emma zijn 'sporen aangetroffen' in de Carel Coenraadpolder. De politie is ter plaatse en heeft een groot gebied in Finsterwolde afgezet.

In bovenstaande video legt de politie uit wat er tot nu toe bekend is over de verdwijning van Jeffrey (10) en Emma (8).

Tegenover Hart van Nederland laat de politie weten dat de kinderen nog altijd niet zijn gevonden, maar dat er wel andere aanwijzingen zijn opgedoken. De politie meldt niet om wat voor sporen het gaat en doet onderzoek "om vast te stellen of uit te sluiten" of de sporen iets met de kinderen te maken hebben.

Het gaat volgens een politiewoordvoerder om een "mogelijk raakvlak".

Hervatten zoektocht

Tussen Finsterwolde en Bad Nieuweschans wordt maandag opnieuw gezocht naar de vermiste kinderen uit Beerta. De broer en zus worden sinds zaterdagmiddag vermist en zouden zijn ontvoerd door hun vader, de 67-jarige Klaas Bijl. De politie blijft "onverminderd" doorzoeken. "Hen terugvinden heeft de hoogste prioriteit. Ook staan we in nauw contact met de Duitse politie."

Het Veteranen Search Team en Search & Rescue Nederland zetten hun zoektocht onverminderd voort in het grensgebied, in samenwerking met de politie. De focus ligt op de omgeving van de Carel Coenraadpolder, het natuurgebied bij de Dollard en omliggende dijken en bossages richting de grensovergang.

Jeffrey en Emma zouden zijn meegenomen door hun vader, de 67-jarige Klaas Bijl. Hij wordt officieel verdacht van ontvoering. Sindsdien ontbreekt elk spoor van het drietal. Ze zouden mogelijk onderweg zijn in een grijze Toyota Avensis met kenteken 77-NLV-4.