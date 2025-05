Zoektocht naar vermiste kinderen Jeffrey (10) en Emma (8) uit Beerta nog altijd gaande

De politie heeft de vermiste kinderen Jeffrey (10) en zijn zusje Emma (8) uit het Groningse Beerta nog altijd niet gevonden. De politie blijft "onverminderd" doorzoeken. "Hen terugvinden heeft de hoogste prioriteit. Ook staan we in nauw contact met de Duitse politie."

Zondagavond werd er met man en macht gezocht in de omgeving van Finsterwolde, een dorp vlakbij Beerta. De speuractie vond plaats in de Carel Coenraadpolder, maar leverde nog niets op. De politie bevestigt tegenover Hart van Nederland dat de zoektocht maandag doorgaat.

Vermoedelijk meegenomen door vader

Jeffrey en Emma worden sinds zaterdagmiddag vermist. De kinderen zouden zijn meegenomen door hun vader, de 67-jarige Klaas Bijl. Hij wordt officieel verdacht van ontvoering. Sindsdien ontbreekt elk spoor van het drietal. Ze zouden mogelijk onderweg zijn in een grijze Toyota Avensis met kenteken 77-NLV-4.

Volgens de politie wordt gezocht op meerdere plekken, ook net over de grens in Duitsland. Finsterwolde ligt slechts een paar kilometer van Beerta. "Er wordt gezocht naar aanleiding van tips die in het onderzoek naar voren zijn gekomen", zegt een politiewoordvoerder.

Niet alleen agenten zijn ingezet voor de zoektocht: ook het Veteranen Search Team helpt mee. Het opsporingswerk wordt geleid door een speciaal Team Grootschalige Opsporing (TGO).

Het vinden van de kinderen heeft volgens de politie de hoogste prioriteit. Wie iets weet of gezien heeft, wordt met klem verzocht contact op te nemen.