Buurtbewoners over verdachte kidnapper Klaas Bijl: 'Hij is een bekend gezicht in het dorp'

Er wordt steeds meer bekend over Klaas Bijl, de man die door de politie wordt verdacht van het ontvoeren van zijn kinderen Jeffrey (10) en Emma (8) uit het Groningse Beerta. In het dorp is de schrik groot; buurtbewoners leven mee met de kinderen.

Een buurtbewoner vertelt aan Hart van Nederland dat Klaas "een betrokken man was in het dorp en vaak aanwezig was bij bijvoorbeeld oldtimer-meetings". Hij was een bekend gezicht, zegt iemand anders. Een andere bewoner zegt: "Zolang als ik hem ken, was hij altijd dronken."

Onze verslaggever hoort in de buurt waar de vader woont dat de relatie van de man net 2 maanden uit is. Het is volgens buurtbewoners een lieve vader voor zijn kinderen. Hij staat bekend als een bezige bij, altijd druk. Ook staat hij bekend als een aardige man, die wel veel drinkt, bier en jenever.

Jeffrey en Emma zijn sinds zaterdagmiddag spoorloos. De twee kinderen zouden zijn meegenomen door hun vader, de 67-jarige Klaas Bijl, die inmiddels officieel wordt verdacht van ontvoering. Sinds hun verdwijning is er geen enkel teken van het drietal meer. Mogelijk zijn ze onderweg in een grijze Toyota Avensis met het kenteken 77-NLV-4.

De politie ziet het als een zorgwekkende vermissing. Nadat zondagmiddag een Amber Alert werd uitgevaardigd werd in de loop van zondagavond de naam en foto van Klaas Bijl vrijgegeven, in de hoop dat mensen hem en de kinderen herkennen of informatie hebben over hun verblijfplaats. Hij wordt verdacht van het onttrekken van de kinderen aan het ouderlijk gezag.