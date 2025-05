Familie van Jeffrey (10) en Emma (8) radeloos na mogelijke ontvoering

De familie van de vermiste Jeffrey (10) en Emma (8) zijn enorm ongerust over het welzijn van de twee minderjarigen. De kinderen zijn zaterdagmiddag mogelijk ontvoerd door hun vader Klaas Bijl (67). "Ondanks de radeloosheid en de wanhoop die zij voelen, houden ze hoop", vertelt de organisatie Namens de Familie aan Hart van Nederland.

Dorpsbewoners uit Beerta maken zich ook grote zorgen om de twee vermiste kinderen, zo is te zien in de bovenstaande reportage.

De afgelopen twee dagen waren dan ook erg spannend en bewogen voor de familie. Daarom vragen ze iedereen om terughoudend te zijn met het aanspreken van vrienden en familie. "Ze putten steun uit alle lieve reacties die zij hebben mogen ontvangen en waarderen het zeer dat veel mensen helpen met het zoeken naar Jeffrey en Emma", aldus Namens de Familie.

Ook de politie maakt zicht zorgen om het welzijn van Jeffrey en Emma. " We vrezen voor het leven van de kinderen omdat er aanwijzingen zijn dat hun vader zichzelf en de kinderen van het leven wil beroven. Dat vermoeden we onder meer omdat er een brief is gevonden die door de verdachte is geschreven", zo liet de politie maandag weten op haar website.

Grijze Toyota Avensis

Volgens de politie rijdt de vader in een grijze Toyota Avensis. Het voertuig is zaterdagmiddag voor het laatst gespot in de buurt van de A7 in Winschoten. Het is niet duidelijk waar de auto vervolgens naartoe is gereden. Mogelijk is de vader met zijn kinderen richting Duitsland gegaan. Daarom is er intensief contact tussen de Nederlandse en Duitse politie.

Heb jij iets gezien of gehoord? Of heb je camerabeelden waarop iets verdachts is te zien, laat het dan weten aan de politie. Je kunt gratis bellen naar 0800-6070.