Vermissing kinderen heeft grote impact op Beerta: 'Burgerinitiatief is hartverwarmend'

De vermissing van Jeffrey (10) en Emma (8) uit het Groningse Beerta heeft grote impact op het dorp, zo laat burgemeester Cora-Yfke Sikkema weten aan Hart van Nederland. De twee minderjarigen zijn zaterdagmiddag vermoedelijk meegenomen door hun vader, Klaas Bijl (67). Maandag werden tijdens een zoektocht in de Carel Coenraadpolder 'sporen aangetroffen'. Het sporenonderzoek leidde echter niet tot het vinden van de kinderen.

Dorpsbewoners uit Beerta maken zich grote zorgen om de twee vermiste kinderen, zo is te zien in de bovenstaande reportage.

Na drie dagen zijn de kinderen nog steeds niet opgespoord. "Dit heeft natuurlijk impact op een dorp als Beerta. Het is geen groot dorp. Men kent elkaar en is hecht met elkaar", vertelt burgemeester Cora. Ze vindt het daarom belangrijk dat ze als 'burgermoeder' een luisterend oor biedt en met de inwoners meeleeft.

Burgerinitiatief

In het dorp gaan verhalen rond over wat er speelde op de achtergrond. Toch roept de burgemeester op om nuchter te blijven: "Er zijn verhalen en feiten. De politie doet onderzoek. Ik vind het heel belangrijk dat ze daar de ruimte voor krijgen. Voor nu is het belangrijk dat ieder zijn verhaal kan doen en dat iedereen naar elkaar luistert. Laten we ook, daar zijn we goed in, onze nuchterheid behouden en het onderzoek van de politie afwachten."

Er is inmiddels ook een burgerinitiatief gestart. Dorpsbewoners zijn maandag met elkaar gaan zoeken naar de kinderen. Burgemeester Yfke-Sikkema noemt het hartverwarmend: "Stem het wel af met de politie. Dat gebeurt volgens mij ook. Het is natuurlijk hartverwarmend dat mensen mee willen werken. Dat zegt ook iets over de gemeenschapszin in Beerta. Tegelijkertijd moet je voorkomen dat je elkaar in de weg loopt. Dus stem dat goed met elkaar af."