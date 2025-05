Politie weet niet waar ze moeten zoeken naar vermiste Jeffrey (10) en Emma (8)

De politie zegt geen concrete tips te hebben over waar ze moeten zoeken naar de twee vermiste kinderen Jeffrey (10) en Emma (8). De twee zijn vermoedelijk ontvoerd door hun vader, Klaas Bijl (67).

Er wordt momenteel gezocht in de Groningse omgeving en bij de grens met Duitsland, maar “we weten allemaal hoe ver je kunt komen met de actieradius van een auto,” zegt een woordvoerder van het opsporingsteam.

Heel Nederland geldt dus als zoekgebied, maar mensen kunnen vrij door heel Europa reizen, benadrukt de politie. Daarom moeten eerst locaties worden uitgesloten. Daarna begint de fase waarin gericht gezocht wordt op basis van tips. “Laten we alsjeblieft hopen dat dat niet nodig is en we de kinderen vandaag in goede gezondheid aantreffen.”

Scenario's

Over hoe realistisch die hoop nog is, bijna 70 uur na de vermissing, zegt de politie: “Je kunt nooit voorspellen hoe het loopt, en scenario’s zijn heel lastig te schetsen, want je kunt niet in iemands hoofd kijken.”

“Elk uur telt – zo realistisch zijn wij zelf ook. Maar de hoop is onze drijfveer.” Die hoop wil de politie ook overbrengen op de samenleving. “We hebben die 17 miljoen mensen nodig, en ook over de grens, om te helpen met zoeken.”

Zorgwekkende vermissing

Jeffrey en Emma werden op zaterdag 17 mei rond 15.30 uur voor het laatst gezien in de omgeving van Beerta. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Hun vader, Klaas Bijl, is de man met wie ze vermoedelijk zijn vertrokken. De ouders van de kinderen zijn al langere tijd uit elkaar.

De politie ziet het als een zorgwekkende vermissing en gaat inmiddels uit van een ontvoering. Nadat zondagmiddag een Amber Alert werd uitgevaardigd werd in de loop van zondagavond de naam en foto van Klaas Bijl vrijgegeven, in de hoop dat mensen hem en de kinderen herkennen of informatie hebben over hun verblijfplaats. Hij wordt verdacht van het onttrekken van de kinderen aan het ouderlijk gezag.

Volgens de politie zijn Bijl en de kinderen vermoedelijk vertrokken in een grijze Toyota Avensis met het kenteken 77-NLV-4. Die auto is sindsdien niet meer waargenomen. De politie roept iedereen op om uit te kijken naar dit voertuig.