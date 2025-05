Politie deelt nieuwe foto van vermiste Jeffrey (10) en Emma (8)

De politie heeft een nieuwe foto gedeeld van de vermiste Jeffrey (10) en Emma (8). De politie hoopt op informatie over waar de kinderen nu kunnen zijn. Er wordt benadrukt dat zij op de foto andere kleding dragen dan toen ze door hun vader werden meegenomen.

De politie zoekt al drie dagen naar Jeffrey en Emma. Dinsdag liet een woordvoerder aan Hart van Nederland weten dat ze geen concrete tips hebben, zo is te zien in de bovenstaande reportage.

"We zijn niet op zoek naar informatie over de kleding op de foto of de knuffels. Alle andere informatie die u heeft over waar Jeffrey en Emma kunnen zijn, is welkom. Elk detail kan belangrijk zijn. Bel 0800-6070, ook als u twijfelt", plaatst de politie op X.

Toyota Avensis

De politie laat op haar website weten dat Jeffrey en Emma vermist zijn uit omgeving Beerta. Vermoedelijk heeft hun vader Klaas Bijl (67) ze meegenomen. Het is onbekend waar ze naartoe zijn gereden. "Het drietal rijdt mogelijk in een grijze Toyota Avensis met kenteken 77-NLV-4", vertelt de politie.

Het voertuig is op zaterdagmiddag 17 mei omstreeks 15.45 uur gespot op de A7 bij Winschoten: "Het is onbekend in welke richting. Om de route vast te stellen, zijn we op zoek naar meer beeldmateriaal van deze auto." Heb je beelden van het voertuig dan kan je deze delen met de politie.

Kleding Jeffrey en Emma

Heb je Jeffrey en Emma de afgelopen 3 dagen gezien of weet je meer over de vermissing? Neem dan ook contact op met de politie. Je kan Jeffrey (1.50 meter) herkennen aan zijn gele shirt en zwarte broek. Deze zijn beiden van het merk Sports. Ook droeg hij grijze bergschoenen. Het is onbekend wat Emma (1.30 meter) precies aanhad op het moment van de vermissing. "Wel weten we dat ze paarse sportschoenen droeg."

ANP/Hart van Nederland