Duitse politie doet oproep aan inwoners om oogje in het zeil te houden voor vermissing

De Duitse politie maakt zich ook grote zorgen om de vermiste Jeffrey (10) en Emma (8). Daarom plaatsen zij een oproep op hun website. Hierin vraagt het land haar inwoners om hulp. "Als u informatie heeft over de verblijfplaats van Emma en Jeffrey of de auto heeft gezien, neem dan contact op met de politie."

De familie van de twee minderjarigen is inmiddels ten einde raad. De halfbroer roept iedereen op te blijven zoeken, zo is te zien in de bovenstaande reportage.

"De vader, Klaas Bijl (67), wordt ervan verdacht de kinderen zaterdag rond 15.30 uur in zijn auto te hebben meegenomen. De politie in Nederland is ervan overtuigd dat de levens van de kinderen in gevaar zijn." Mogelijk zijn ze door hun vader meegenomen richting Duitsland, meldt de politie van de plaatsen Leer en Emden dinsdag.

Duitse grensregio's

Vader Klaas rijdt vermoedelijk in een grijze Toyota Avensis met het kenteken 77-NLV-4. Mogelijk is het drietal naar Duitsland vertrokken: "Met name inwoners van de Duitse grensregio’s wordt gevraagd een oogje in het zeil te houden voor de vader en zijn kinderen."