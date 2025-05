Familie geeft statement over vermiste Jeffrey (10) en Emma (8)

In deze livestream heeft de familie van de vermiste kinderen Jeffrey (10) en Emma (8) uit Beerta een persstatement over de huidige situatie van het onderzoek gegeven. De livestream is hier niet meer te zien, maar hier is het hele statement te lezen en het persmoment terug te zien.

Het persmoment vond plaats bij het gemeentehuis in Delfzijl.

Beeld: politie

Jeffrey en Emma werden op zaterdag 17 mei rond 15.30 uur voor het laatst gezien in de omgeving van Beerta. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Hun vader, Klaas Bijl, is de man met wie ze vermoedelijk zijn vertrokken. De ouders van de kinderen zijn al langere tijd uit elkaar.