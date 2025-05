Politie: auto met Jeffrey en Emma raakte kwartier na ontvoering te water

De auto waarin Jeffrey (10) en Emma (8) zaten, raakte zaterdag rond 15.45 uur te water. Dat was ongeveer een kwartier nadat hun vader de kinderen uit Beerta had meegenomen, dat meldt de politie.

Woensdagmiddag hielden de politie, het OM en de betrokken burgemeesters een persconferentie over het onderzoek naar het overlijden van Jeffrey en Emma. In bovenstaande video zie je wat ze tot nu toe weten.

De politie concludeert dat de auto een kwartier later al in het water reed op basis van beelden die ze bekeken hebben. Deze beelden vroeg de politie na het vinden van de auto van de vader gericht op. De lichamen van de kinderen en de vader werden dinsdagavond teruggevonden, in de auto in het water bij Winschoten. Ze zijn zeer waarschijnlijk om het leven gekomen door verdrinking.

Agenten stonden dag voor ontvoering bij vader voor de deur

De politie was de avond voor de ontvoering nog aan de deur bij de vader van Jeffrey en Emma. Volgens het Dagblad van het Noorden schakelde de moeder van de kinderen de politie in omdat zij uit berichten opmaakte dat de vader de kinderen iets zou aandoen.

Tijdens de persconferentie woensdagmiddag bevestigde Frank Smilda, districtschef van de politie Groningen, dat meerdere agenten vrijdagavond nog bij de woning van de vader zijn geweest. Toen werd de afweging gemaakt om niet in te grijpen in de situatie. Een dag later ontvoerde de vader zijn kinderen en reed hij - zoals we nu weten - met hen het water in.

Instanties waren op de hoogte van situatie vader

Chef Martin Sitalsing van de politie in Noord-Nederland zei woensdagavond in het televisieprogramma Eva dat de politie en instanties op de hoogte waren van de situatie rond de vader. Hij meldde dat er eerder sprake was van "mogelijk huiselijk geweldachtige situaties". De organisatie Veilig Thuis bevestigt meldingen over het gezin, maar kan vanwege de privacy geen details geven. Wel kondigt een woordvoerster een onafhankelijk onderzoek aan naar de gebeurtenissen. Dat gebeurt altijd bij een ernstige calamiteit. Hoelang het onderzoek duurt, weet ze niet.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft nog niet besloten over een eventueel eigen onderzoek. "Zorgaanbieders en Veilig Thuis zijn bij calamiteiten verplicht om een melding te doen. Dat is in dit geval ook gebeurd", laat een woordvoerster weten. Ze wil geen verdere details delen. De woordvoerster licht toe dat onderzoeken door de IGJ zelf, of waar de inspectie toezicht op houdt, bedoeld zijn "om te leren en zaken te verbeteren".

Waardige uitvaart kinderen

Voor de uitvaart van de omgekomen kinderen is met een inzamelingsactie 116.435 euro opgehaald. Het is niet bekend wanneer het afscheid plaatsvindt.