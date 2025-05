OM: Jeffrey en Emma zeer waarschijnlijk door verdrinking om het leven gekomen

De kinderen Jeffrey en Emma zijn "zeer waarschijnlijk" door verdrinking om het leven gekomen. Dat zegt het Openbaar Ministerie woensdagmiddag in een persconferentie na een eerste dag van onderzoek naar de in het water gevonden auto met daarin hun lichamen.

Woensdagmiddag hielden de politie, het OM en de betrokken burgemeesters een persconferentie over het onderzoek naar het overlijden van Jeffrey en Emma. In bovenstaande video zie je wat ze tot nu toe weten.

Officier van justitie Debby Homans benadrukte dat het onderzoek nog loopt, maar verdrinking lijkt "de meest waarschijnlijke doodsoorzaak". Camerabeelden worden nog steeds geanalyseerd en de politie onderzoekt de volledige tijdlijn rond de verdwijning van de kinderen, die sinds zaterdag vermist waren. "We hebben geen indicaties dat er meer personen bij betrokken zijn, maar we lopen alle scenario's uit."

De kinderen waren sinds zaterdagmiddag vermist. Zondag werd er een Amber Alert verstuurd. De politie sprak eerder al de vrees uit voor het leven van Emma en Jeffrey, omdat er aanwijzingen waren dat hun vader van plan was zichzelf en de kinderen iets aan te doen.

Woensdagochtend bleek het ergste scenario werkelijkheid geworden. De familie heeft een verklaring uitgegeven waarin het verdriet nauwelijks in woorden te vangen is: "Aangeslagen, boos en intens verdrietig. Geen enkel woord komt in de buurt bij wat wij nu voelen. We kunnen het niet beseffen en willen het ook eigenlijk niet beseffen."