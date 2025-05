Crowdfunding gestart voor waardig afscheid overleden Jeffrey (10) en Emma (8)

De lichamen die dinsdagavond werden aangetroffen in de auto die in het water lag in Winschoten, zijn van de vermiste Jeffrey (10), Emma (8) en hun vader. De reacties op het nieuws zijn vol verdriet. Om de nabestaanden een hart onder de riem te steken, is er een inzamelingsactie gestart.

"Zoals iedereen heeft meegekregen, zijn Jeffrey en Emma op een tragische manier om het leven gekomen", is te lezen op de pagina van de crowdfunding. Die is opgezet door het team dat de afgelopen dagen intensief heeft gezocht naar de twee kinderen. "Met toestemming van de familie, om hen te helpen de twee lieve kinderen een waardig afscheid te geven, willen wij een inzamelingsactie opstarten."

Het oorspronkelijk doel was om 6000 euro op te halen. Dat bedrag was binnen een uur al binnen. Het nieuwe doel is verhoogd naar 14.000.

Lees ook: Verdriet en bloemen op plek waar Jeffrey en Emma werden gevonden

Persconferentie

In de auto die dinsdagnacht uit het water in Winschoten werd gehaald, zijn de lichamen aangetroffen van de vermiste Jeffrey, Emma en hun vader. Dat is woensdag bevestigd door zowel de politie als de nabestaanden. Volgens de politie waren er signalen dat de vader zichzelf en de kinderen iets aan wilde doen.

Er wordt nog onderzocht hoe en wanneer het drietal precies in het water is terechtgekomen. De familie laat in een verklaring weten dat het vreselijke dagen zijn geweest en vraagt om rust om dit te kunnen verwerken. Ze bedanken iedereen die heeft meegeholpen aan de zoektocht.

Woensdag om 16.00 uur wordt er een persconferentie gehouden, die live te volgen is in een extra uitzending van Hart van Nederland op SBS6.