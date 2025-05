Nabestaanden Jeffrey (10) en Emma (8): 'We kunnen en willen dit niet beseffen'

De lichamen die dinsdagavond werden aangetroffen in de auto in het water in Winschoten zijn de lichamen van de vermiste Jeffrey (10), Emma (8) en hun vader. De familie van de kinderen is er volledig kapot van. "Aangeslagen, boos en intens verdrietig. Geen enkel woord komt in de buurt bij wat wij nu voelen. We kunnen het niet beseffen en willen het ook eigenlijk niet beseffen."

De familie laat in een statement weten dat het vreselijke dagen zijn geweest en vraagt daarom om rust om dit te verwerken. Ze bedanken iedereen die mee geholpen heeft aan de zoektocht.

Dinsdag vertelde de halfbroer van Jeffrey en Emma al in een persmoment hoe verschrikkelijk de dagen voor de familie waren. "Als ik aan mijn broertje Jeffrey denk, denk ik aan een jongetje dat dol is op computeren en vaak vrolijk is. Mijn zusje is een meisje die graag buiten is, lekker speelt en altijd een blijdschap om je heen", ging hij verder. We missen het zo. We missen het zo."

Dat moment zie je hier terug:

0:54 Familie vermiste Jeffrey en Emma tijdens persmoment: 'We zijn ten einde raad'

Jeffrey en Emma werden op zaterdag 17 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Beerta. Na een Amber Alert en een zoektocht van meerdere dagen werd dinsdag een auto aangetroffen in Winschoten met daarin de lichamen van de kinderen en de vader.