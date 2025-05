Noodbevel voor vindplek na vondst auto met lichamen in Winschoten

De burgemeester van Oldambt heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een noodbevel uitgevaardigd voor een gebied in Winschoten. Dat laat de gemeente weten. De maatregel geldt rond de plek waar dinsdagavond een auto uit het water werd gehaald met daarin drie lichamen. Vermoedelijk gaat het om de twee vermiste kinderen Jeffrey en Emma uit Beerta, en hun vader Klaas Bijl.

De vindplaats ligt bij de Rensel in Winschoten. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema besloot rond 00.45 uur het gebied af te sluiten voor mensen die er niets te zoeken hebben. Volgens de gemeente is dat nodig om de rust te bewaren en het politieonderzoek niet te verstoren. Het noodbevel blijft van kracht tot woensdagmiddag 14.00 uur.

Een noodbevel is een ingrijpende maatregel die een burgemeester kan opleggen wanneer de openbare orde in gevaar is. In dit geval mag de politie iedereen die zich zonder geldige reden in het gebied ophoudt, wegsturen.

Auto van vader uit water getakeld

De afgelopen dagen werd met man en macht gezocht naar de vermiste kinderen. De focus lag maandag al op Winschoten. In de nacht van dinsdag op woensdag werd daar een auto uit het water gehaald. Al snel bleek dat het ging om de auto van de vader van de vermiste kinderen.