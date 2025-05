Auto met lichamen uit water gehesen: 'Rekening houden met verdrietig scenario'

De auto die dinsdagavond in het water bij Winschoten werd gevonden tijdens de zoektocht naar de vermiste Jeffrey (10) en Emma (8), is inmiddels uit het water gehesen. Het kenteken komt overeen met dat van de grijze Toyota Avensis van hun vader (67). De politie had mensen gevraagd uit te kijken naar het voertuig van Klaas Bijl, die sinds dit weekend wordt gezocht voor de ontvoering van zijn kinderen.

Rond 20.30 uur trof de politie het voertuig aan in het water bij de Renselweg, met daarin meerdere personen. Het is nog onduidelijk om hoeveel mensen het precies gaat.

Een politiewoordvoerder liet vannacht weten dat er "rekening wordt gehouden met het verdrietige scenario dat het kan gaan om Jeffrey en Emma". Ze benadrukte dat eerst de familie op de hoogte wordt gebracht zodra er meer bekend is. "Dat kan best nog even duren.

Hieronder vertelt de politiewoordvoerder meer over de vondst van de auto:

1:01 Meerdere lichamen gevonden in auto bij Winschoten in zoektocht naar vermissing

Auto overgebracht naar onderzoekslocatie

De auto is met een hijskraan uit het water gehaald en wordt overgebracht naar een onderzoekslocatie. Daar wordt sporenonderzoek gedaan om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd.

De kinderen zijn sinds zaterdagmiddag vermist. Zondag werd er een Amber Alert verstuurd. De politie sprak eerder al de vrees uit voor het leven van Emma en Jeffrey, omdat er aanwijzingen waren dat hun vader van plan was zichzelf en de kinderen iets aan te doen. De laatste keer dat de auto van vader Klaas werd gezien, was zondag rond 15.30 uur in de buurt van Winschoten.